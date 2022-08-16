Облсуд смягчил приговор водителю, въехавшему в толпу прохожих у оперного театра

Свердловский областной суд смягчил наказание виновнику резонансной аварии в Екатеринбурге, случившейся в мае 2021 года. Тогда автомобиль SEAT Leon врезался в толпу прохожих у оперного театра после столкновения с другой иномаркой. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей. Впоследствии от полученных травм в больнице скончалась пожилая женщина. Двое пострадавших получили тяжелые увечья.

За рулем SEAT был Сергей Суворов. Как было установлено ГИБДД, водитель проскочил на красный сигнал светофора на перекрестке Ленина – Мамина-Сибиряка, что и стало причиной ДТП. Результаты медицинского освидетельствования показали, что Суворов находился в состоянии наркотического опьянения.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал водителя виновным в преступлении по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также на 2 года и 10 месяцев лишен права управлять транспортом. Суд также взыскал с виновника компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка в размере 700 тысяч рублей.

Защита подсудимого обжаловала приговор в областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции снизил наказание Суворову на два месяца, признав смягчающим обстоятельством полное возмещение расходов на лечение одного из пострадавших пешеходов. В остальной части приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлен без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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