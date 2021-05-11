Серьёзное ДТП у Оперного театра: пострадали семь человек (ФОТО)

Серьёзная авария в Екатеринбурге – на перекрёстке улиц Ленина и Мамина-Сибиряка столкнулись две иномарки. Одну из них, Seat, после удара развернуло и выбросило на тротуар. У второго автомобиля сильно разбит капот. Возможно, первый ехал по проспекту, второй поворачивал с Мамина-Сибиряка.

Очевидцы говорят, что пострадали семь человек, минимум двое из них – это дети. Судя по всему, машина на тротуаре сбила человека на самокате. Водитель этой машины внешне выглядит не пострадавшим , он даёт пояснения.

На месте в эти минуты находится несколько машин реанимации, МЧС. «Новый день» запросил комментарии о случившемся в ГИБДД, мы сообщим подробности позднее.

УГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что травмированы семь пешеходов, двое из которых дети. Второй участник аварии – водитель чёрной «Камри» – скрутил номера. По предварительной версии, ДТП произошло из-за выезда на красный свет, но пока нет ясности, кто нарушил ПДД.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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