Известный шеф-повар пострадал во вчерашней аварии у оперного

Шеф-повар Михаил Аракелов, известный по ресторанным проектам SteakHouse, Si и «Оазис» пострадал во вчерашней аварии на перекрёстке Ленина – Мамина-Сибиряка. «Какая-то нелепая случайность... Идешь себе с работы, а в тебя на тротуаре влетает машина...» – написал в соцсети его коллега Илья Танцырев.

Сам Михаил подтвердил, что попал в аварию. «Вчера у меня был ещё один день рождения! Всех крепко обнимаю и чувствую Вашу поддержку! Берегите себя и близких! Спасибо что Вы есть у меня», – написал он.

Напомним, в результате столкновения Toyota Camry и Seat пострадали семь человек – вторую машину выбросило на тротуар.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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