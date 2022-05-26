Виновник страшной аварии около Оперного театра получил 7 лет колонии общего режима

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор виновнику резонансного ДТП около Оперного театра, случившегося в мае 2021 года. Тогда автомобиль «Сеат Леон» вылетел на тротуар и сбил семь человек. Впоследствии одна пострадавшая умерла в больнице. Еще двое – мужчина и ребенок – получили тяжелейшие травмы.

Водитель Сергей Суворов был признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В суде было доказано, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По материалам следствия, авария произошла после 20 часов вечера 11 мая прошлого года. Суворов ехал по проспекту Ленина со средней скоростью 63,8 км/ч, и в нарушение ПДД выехал на перекресток с улицей Мамина-Сибиряка на красный сигнал светофора. Там «Сеат» столкнулся с «Тойота Камри», после чего машину отбросило на тротуар, где стояла группа прохожих.

По данным ГИБДД, в числе пострадавших были 79-летняя женщина, 33-летний мужчина, мальчики 10 и 7 лет, женщины 68 и 34 лет. Самая пожилая женщина получила черепно-мозговую травму и позже умерла в больнице. Мужчина и семилетний мальчик получили переломы и травмы головы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП Сергей Суворов в аварии не пострадал. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также лишен прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на срок 2 года 10 месяцев. Осужденный также должен выплатить 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика. Суворова взяли под стражу в зале суда. У него есть десять дней для обжалования приговора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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