Водителя, сбившего возле оперного семерых пешеходов, отправили под домашний арест

Свердловский облсуд отправил под домашний арест до 11 июля 32-летнего Сергея Суворова, который на автомобиле Seat сбил семерых человек у оперного театра. Прежнее решение районного суда о подписке о невыезде отменено.

«Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 16 мая 2021 года и удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения. Суворову С. Б. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 июля 2021 года. Постановление вступило в законную силу», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, страшная авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка 12 мая. Сергей Суворов за рулем Seat проехал на красный свет, автомобиль вылетел на тротуар и сбил семерых пешеходов, включая двоих детей. Шестеро из них были госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ушибами. 79-летняя женщина скончалась в больнице.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

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