В Екатеринбурге горит крыша заброшенного дома

Сегодня в 16:39 в Екатеринбурге загорелся расселенный дом по ул. Старых Большевиков, 31б.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, прибывшие на место пожарные обнаружили, на площади 100 кв. м горит кровля заброшенного барака. В тушении пожара участвуют две машины, девять человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время в интернет-сообществе «Инцидент.Екатеринбург» один из пользователей сообщил, что из окна второго этажа выпрыгнул мужчина, сильно повредил себе ногу и его увезли в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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