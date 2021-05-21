Расселенный дом на Эльмаше подожгли семилетние дети

Сотрудники полиции нашли причастных к возгоранию пустого дома на Эльмаше, который сгорел вечером 19 мая. Пожар на улице Старых Большевиков, 31б, увидел полицейский патруль и сообщил в пожарную службу. Рядом с домом правоохранители обнаружили двух семилетних мальчиков. Дети признались, что нашли на улице зажигалку и стали поджигать пух и мусор в заброшенном здании. В результате огонь перекинулся на деревянные конструкции дома, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пострадавших в ЧП не было. Родители мальчиков в итоге привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В полиции напомнили, что на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, в том числе в бочках, баках и мангалах. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт наложение штрафов для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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