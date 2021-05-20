Депутаты возмутились дорожными ремонтами в Екатеринбурге: «Весь город парализовали, и никто не работает!»

Екатеринбургские депутаты раскритиковали администрацию города за низкий процент освоения бюджетных инвестиций, то есть расходов на строительство школ, детсадов и ремонт дорог. В первом квартале 2021 года этот показатель составил всего 12%. При этом исполнение половины мероприятий на сегодняшний день не дотягивает даже до 2%.

«Я знаю, что вы скажете: строительные работы носят сезонный характер. Но вот есть объекты образования, которые должны быть сданы к 1 сентября, но становятся переходящими [на следующий год]. Там выполнение работ – одни слезы. Например, строительство образовательного центра в микрорайоне Мичуринский растянули на четыре года. Там подрядчик приходит, поработает полмесяца и уходит. Такая вялотекущая ситуация. Надо либо концентрироваться на каких-то объектах и быстрее сдавать их, либо не растягивать сроки», – заявил депутат Владимир Крицкий.

В ответ начальник финансового департамента Анна Турунцева сообщила, что динамика по бюджетным инвестициям в первом квартале года всегда невысокая. В прошлом году была аналогичная ситуация, но к концу года освоение бюджета было выполнено на 97%. «Насколько я знаю, работы ведутся по всем объектам. В данном случае это скорее вопрос оплаты работ из бюджета», – заметила она. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков подтвердил, что физически объемы запланированных работ выполняются.

Но тут Крицкий вспомнил про дорожные ремонты. «Сейчас весь город парализовали. Особенно восточная часть Екатеринбурга – заперта напрочь. Надо ж было так одновременно начать ремонт всех развязок – и на Блюхера, и на Новокольцовской трассе. Даже объездные дороги не работают, там пробка стоит! Съезды на Кольцовский тракт закрыли в воскресенье, во вторник там появился компрессор, и ни одного рабочего. Вчера два каких-то инвалида появились. Какой смысл вообще начинать работы, парализовать все, если работы фактически не выполняются? Вот говорят: в дорожном строительстве такие технологии. Там нет ничего сложного. Единственная специфичная работа – замена температурных металлических швов, тогда действительно нужна квалификация и прочее. Все остальное – монолитные работы в чистом виде. Но сейчас в городе выехать никуда невозможно! Это не критика, это уже крик души», – высказался депутат.

Коллегу горячо поддержал Александр Колесников. Он предложил депутатам объединиться и задать интересующие вопросы про бюджет заместителям главы города, либо начальникам профильных департаментов на следующем заседании думы. «Потому что уже наболело, жалоб вот столько», – показал характерным жестом депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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