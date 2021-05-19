Мэрия торопит подрядчиков с ремонтом дорог: это не касается тех, кто парализовал трафик перекрытиями мостов (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга сокращает сроки ремонтов участков, которые проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сегодня в ходе объезда чиновники осмотрели три дороги, и во всех случаях попросили подрядчиков ускориться так, чтобы завершить ремонт до 1 июля.

«Сдавать надо чуть раньше, в первом полугодии. Надо форсировать работы. Состояние у вас хорошее, проблем нет, но надо успевать», – попросила председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова представителя компании «Уралдортехнологии» при осмотре ремонта на Автомагистральной. Директор МКУ «Городское благоустройство» в свою очередь отметил, что до 20 июня этот участок должен пройти испытания, чтобы гарантировано ввести его в эксплуатацию к 1 июля. Скорее всего, подрядчик успеет, здесь уже убрали старый слой, сегодня ночью приступят к укладке нового.

Второй участок, на который чиновники отправились с ревизией, – улица Краснофлотцев. Подрядчик признался, что здесь очень старая дорога, когда снимают старый слой, часто утыкаются в брусчатку. Работы ведет «Трест Уралтрансспецстрой» со скоростью, по словам представителя компании, «100 метров в день». «Маловато, у вас 2370 метров», – заметила Благодаткова и также попросила ускориться и сдать объект до 1 июля.

Отвечая на вопрос «Нового дня» о том, почему сроки укорачиваются, Тамара Благодаткова отметила желание высвободить поскорее подрядчиков, чтобы отправить на другие объекты. «Мы живем на Урале, у нас на Урале погода непредсказуемая. Если через 3-4 месяца пойдут дожди – мы не сможем работать, сейчас надо ловить погоду и максимально быстро выполнять работу. Связано исключительно с этим», – добавил Антон Козлов. А в разговоре между собой сотрудники мэрии отмечали, что по уже начатым дорогам в рамках нацпроекта надо успевать именно в первом полугодии. Возможно, в администрации рассчитывают заявиться на дополнительное финансирование.

Впрочем, пожелание ускорить работы не имеет отношения к двум самым горячим точкам на карте Екатеринбурга. В часы пик заторы в городе держатся на уровне 8 баллов, что редко бывает летом. Автомобилисты это связывают с ремонтом двух мостов – на Бебеля и на Блюхера.

Сегодня представители мэрии и журналисты побывали только на Блюхеровском мосту. Его, напомним, перекрыли полностью с 1 мая. С его закрытием усложнилась и без того трудная ситуация в микрорайоне ЖБИ – по нему жители Березовского ехали в Екатеринбург, теперь все автомобилисты выбираются в центр через Малышевский мост и вечную пробку у «Калины». К этому моменту старое покрытие на мосту демонтировали, на одной части его идет укладка новых слоев, плюс ремонтируются ступени, ведущие к нему. Подрядчик – «Трест Уралтрансспецстрой» – заметил, что работы идут и днем, и ночью, работает 40 человек. Фотокорреспондент «Нового Дня» побывал на мосту за сутки до объезда и обнаружил здесь пятерых работников.

Мост на Бебеля сегодня не осматривали. Движение на нем ограничили ещё в апреле, велись подготовительные работы. А в ночь на понедельник, 17 мая, нечетную сторону моста закрыли полностью, организовав объезд по четной стороне. Ремонт этой части продлится до 20 июля.

Перекрытие моста провоцирует серьезные пробки даже в ночное время. Накануне фотограф обнаружил здесь восемь человек, и почти все они даже работали. Ремонт ведет ГУДСР. Автомобилисты, которые стоят в пробке на второй части моста, рассказывают, что иногда на мосту не бывает вообще никого.

В мэрии считают, что все работы идут по графику, ускорить их нельзя – потому что есть технологический процесс. Мосту надо набирать прочность. «Увеличение количества людей к этому результату (сокращению сроков работ, – прим. ред.) не приводит. Там схватываются ремонтные составы, выполнять работы по верхним слоям можно только тогда, когда технология соблюдена и определенная прочность набрана. Мы же контроль осуществляем, как мы потом определим, в каком состоянии находятся нижние слои – никак, если сверху будет асфальтобетон уложен. Поэтому – это технология. График производства работ составлен с учетом того количества людей, которое непосредственно должно быть на объектах. И когда ведутся работы масштабно-площадные – то вы можете увидеть, что там много людей. Если вы видите ситуацию, про которую вы сказали (что людей мало и они отдыхают, – прим. ред.), это не значит, что работы идут недостаточно интенсивно, это значит, что работы идут с соблюдением технологий», – прокомментировал Антон Козлов. Добавим, судя по всему, на бебелевском мосту демонтируют верхние слои.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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