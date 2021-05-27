Ремонт на Бебелевском мосту закончат раньше срока

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил, как идет ремонт Бебелевского моста. К этому моменту подрядчики убирают выравнивающий и основной слои бетонного покрытия: уже заменено 2,8 тысячи квадратных метров старого асфальтобетона. После этого специалисты приступят к замене деформационных швов. Мэр распорядился сдать мост, из-за ремонта которого автомобилисты вынуждены стоять в пробках, досрочно – к 5 июля вместо 20 июля.

«Ремонт моста создаёт существенную транспортную напряжённость в этом районе и мы должны сделать всё, чтобы как можно быстрее обеспечить комфортный, безопасный, а главное свободный проезд для горожан. Кроме того, мы ждём большое количество гостей к «Иннопрому» и к этому моменту работы желательно закончить», – отметил он.

Специалисты пересмотрели производственный график, сверили его с погодными условиями и оптимизировали таким образом, чтобы завершить работы к 5 июля, на 10 дней сократив срок ограничения движения. Но количество людей, задействованных на работах, увеличивать не будут. Почему, объяснила председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. «Я объясню на понятном примере: когда вы собираетесь жарить котлеты вам необходимо провернуть мясо, замесить фарш и только после этого сформировать котлету и положить её на сковородку. При этом даже если вы привлечёте к процессу трёх поваров вместо одного, котлета не будет готова быстрее, для её прожарки требуется ровно столько времени, сколько требуется. Здесь также – укладка и набор прочности асфальтобетоном занимают определённый срок и он не сократится, если к работам привлечь ещё 10 человек», – привела аналогию ответственная за благоустройство.

Ранее глава МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов объяснял это в более строительных терминах: «Схватываются ремонтные составы, выполнять работы по верхним слоям можно только тогда, когда технология соблюдена и определенная прочность набрана. Мы же контроль осуществляем, как мы потом определим, в каком состоянии находятся нижние слои – никак, если сверху будет асфальтобетон уложен. Поэтому – это технология. График производства работ составлен с учетом того количества людей, которое непосредственно должно быть на объектах. И когда ведутся работы масштабно-площадные – то вы можете увидеть, что там много людей. Если вы видите ситуацию, про которую вы сказали (что людей мало и они отдыхают, – прим. ред.), это не значит, что работы идут недостаточно интенсивно, это значит, что работы идут с соблюдением технологий».

Ремонт Бебелевского моста идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая площадь ремонтируемого участка автомобильной дороги составляет около 15 тысяч квадратных метров и включает путепровод, протяжённостью 740 метров, и непосредственно мост длиной 370 метров. Движение на нем ограничили ещё в апреле, велись подготовительные работы. А в ночь на понедельник, 17 мая, нечетную сторону моста закрыли полностью, организовав объезд по четной стороне.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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