Кольцовский тракт встал в глухую пробку. На мосту – ни одного рабочего (ФОТО)

Выезд на Россельбан и все дороги в районе Уктуса в понедельник утром встали в пробки: заторы на Кольцовском тракте, на улице Щербакова, Луганской растянулись на километры. Причина – закрытие развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной, той части, которая ведет в аэропорт, – объезд организован по встречной полосе.

Дорогу закрыли еще в субботу, и проблемы с трафиком начались сразу же. «Мы вчера простояли в девять вечера. В десять вечера пробке была ещё больше. Знаков нет. Просто тупо перекрыли и дальше вот что хотите, то и делайте», – рассказала «Новому Дню» автомобилистка. Конечно, с утра в понедельник заторы оказались еще более плотными.

На сайте администрации города идет прямая трансляция ремонта моста. В режиме реального времени можно посмотреть, как по одной стороне еле проползают по дороге машины, а на другой половине моста одиноко стоит техника и нет ни души.

В администрации Екатеринбурга ранее рассказывали, почему нельзя ремонтировать мосты быстро и с большим числом рабочих. Если кратко – такова технология, составам нужно успеть схватиться, увеличение числа людей этому не поможет, нужно лишь время. Так объясняли затяжные ремонты Малышевского моста в 2019 году, ремонты Блюхеровского и Бебелевского мостов в этом году, ремонт Макаровского моста. На Кольцовском тракте, судя по всему, до укладки новых слоев далеко, но людей нет уже сейчас. Ремонтировать участок обещают до 15 сентября. Работы ведет «Уралдортехнологии».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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