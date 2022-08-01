Мост на Луганской открыли для автомобилистов (ФОТО)

Сегодня утром открыли движение автомобилей на развязке Луганская – Объездная, но работы на участке продолжатся до 1 сентября.

Рано утром рабочие убрали строительный мусор и оградительные блоки на Луганской, затем в присутствии мэра Екатеринбурга Алексея Орлова официально запустили автомобили по отремонтированной дороге. Градоначальник рассказал, что до 1 сентября работы на развязке еще продолжатся, но мешать движению они не будут. Выезд на Объездную дорогу будет готов к 15 августа.

Напомним, развязку на Луганской – Объездной закрыли в середине апреля. Жители Кольцово, Компрессорного, Светлого вынуждены были стоять в пробках в сторону центра города.

В прошлом году Кольцовский тракт на Луганской уже ремонтировали, но в сторону аэропорта. Алексей Орлов сегодня рассказал, что за два года на этом участке сделали более трех километров улично-дорожной сети, заменили деформационные швы, покрытие, гидроизоляцию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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