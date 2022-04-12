«Это дорожный коллапс»: из-за перекрытия на Луганской жители нескольких районов часами стоят в пробке

С сегодняшнего утра половину моста на Кольцовском тракте перекрыли для ремонта. Жители сразу нескольких районов на работу добирались по несколько часов. Час пик уже позади, а пробка до сих пор тянется на километры.

По словам жителей Светлого, Компрессорного, Кольцово, сегодня утром они стояли на Кольцовском тракте больше часа. «Пробка нереальная. Это дорожный коллапс», – рассказал один из автомобилистов, добавив, что некоторые пытались объехать этот участок по обочине, из-за чего возникали аварии.

Судя по «Яндекс.Картам», пробка до сих пор тянется на несколько километров, на участке несколько мелких ДТП.

Страдать автомобилистам придется четыре месяца. Как сообщал «Новый День», с 12 апреля по 1 августа будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6. С 12 апреля по 31 августа закроют движение по съездам № 4, 5, 6. С 1 августа по 31 августа запланировано перекрытие по съезду № 2. С 15 июля по 1 августу будут ограничения движения по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2.

Поток транспорта, движущийся со стороны аэропорта в центр, пустили в объезд по встречной полосе.

Ремонт развязки на Кольцовском тракте продолжается второй год. Первый этап реконструкции моста занял два месяца – с середины июля до середины сентября 2021 года. Из-за перекрытий в южной части города прошлым летом скапливались огромные заторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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