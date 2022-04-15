На развязке Щербакова – Объездная открыли дополнительную полосу из-за огромных пробок

Движение на транспортной развязке улиц Щербакова – Объездная станет чуть свободнее. Строители оборудовали здесь еще одну полосу для реверсивного движения. С 5:30 до 16:00 проезд по двум полосам организован со стороны Уктуса в центр города, а с 16:00 до 5:30 – в обратном направлении. Такая схема движения будет действовать до завершения ремонта. То есть до 1 июля, как намечено в планах.

Часть моста на Щербакова была перекрыта из-за строительства торгового центра «Золотой» на Ботанике. Здесь скапливались огромные пробки. Ситуацию сильно осложняет ремонт соседней развязки на Кольцовском тракте, который продлится до конца лета. Для автомобилистов выезд из южной части Екатеринбурга становится мучением, так как приходится стоять часами в многокилометровых пробках.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с организаторами работ на развязке Щербакова – Объездная и потребовал «незамедлительно улучшить ситуацию для автомобилистов». После чего была открыта еще одна полоса для движения.

«Конечно, так следовало бы сделать с самого начала. Это урок для всех нас. Прикладываем все усилия, чтобы работы и здесь, и на соседней развязке по улице Луганской были завершены как можно скорее», – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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