Перекрытие моста на Кольцовском тракте перенесли на 12 апреля

Администрация Екатеринбурга перенесла на 12 апреля ограничение движения по транспортной развязке на пересечении улиц Луганской и Объездной. Половину моста перекроют на четыре месяца для ремонта.

Предполагалось, что участок Кольцовского тракта закроют еще в воскресенье, 10 апреля, но этого не случилось. В городской администрации «Новому Дню» пояснили, что график работ остается в силе. «Активная фаза ремонта запланирована с 11 апреля и до конца лета. Подрядная организация перекроет движение по второй половине ремонтируемого моста, когда строители приступят к работе непосредственно на дорожном полотне. По предварительной информации, это произойдет завтра», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Таким образом, с 12 апреля по 1 августа будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6. С 12 апреля по 31 августа закроют движение по съездам № 4, 5, 6. С 1 августа по 31 августа запланировано перекрытие по съезду № 2. С 15 июля по 1 августу будут ограничения движения по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2.

По данным городской госавтоинспекции, поток транспорта, движущийся со стороны аэропорта в центр, пустят в объезд по встречной полосе.

Ремонт развязки на Кольцовском тракте продолжается второй год. Первый этап реконструкции моста занял два месяца – с середины июля до середины сентября 2021 года. Из-за перекрытий в южной части города прошлым летом скапливались огромные пробки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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