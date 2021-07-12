В километровых пробках на Россельбане вынуждены стоять даже скорые (ВИДЕО)

Кольцовский тракт продолжает стоять в заторах, несмотря на дневные часы. К этому времени пробка в сторону центра растянулась более чем на километр, «Яндекс» обозначил ее красным цветом, в противоположную сторону стоять придется дольше – там более километра бордового цвета, то есть движение очень сильно затруднено.

В пробке стоят даже скорые

«Новый День» поговорил с водителями, застрявшими на этом участке – они признаются, что уже потеряли здесь по 40-60 минут, а конца затору не видно. Проблемы возникают даже у скорой помощи – автомобилистам просто некуда подвинуться в тесном транспортном потоке. Проблемы связаны с ремонтом развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной. Развязку закрыли еще в субботу, сегодня утром на мосту рабочих долгое время не было вообще, теперь, судя по прямой трансляции, трудятся пять человек.

Темпы работ поразили даже губернатора Евгения Куйвашева – в своем инстаграме он тоже отметил, что утром здесь никого не было. «С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», – написал глава региона.

Открыть этот важный участок обещают только 15 сентября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Погольский, Антон Отман

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