Развязку на Луганской – Объездной к обещанному сроку полностью не открыли

Сегодня работы на развязке Луганская – Объездная в сторону аэропорта продолжаются еще на одной полосе, хотя губернатор Евгений Куйвашев обещал, что ремонт к 15 сентября будет полностью закончен.

В мэрии «Новому Дню» сообщили, что контракт с подрядчиком заключен до конца сентября. «Много раз была просьба к подрядчику ускорить работу и запустить объект в полной мере к 15 сентября. Но как подрядчик делает, так он и делает. Если он будет нарушать сроки, установленные контрактом, тогда у нас будут возможности какие-то меры предпринимать. Сейчас подрядчик работает в рамках контракта», – пояснили в пресс-службе.

Всего сейчас на мосту открыты пять полос: три ведут в сторону города (по ним движение не прекращалось), две – в сторону аэропорта. Въезд на мост с Объездной остается закрытым.

Как сообщал «Новый День», участок дороги Луганская – Объездная в сторону Кольцово перекрыли в июле. Из-за ремонта образовались огромные пробки, причем на мосту порой практически не было рабочих.

Губернатор попросил подрядчика закончить ремонт к началу учебного года. Затем стало известно, что железнодорожники потребовали согласовывать с ними график работ и приостанавливать их, когда под мостом идут поезда. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что этот вопрос удалось урегулировать.

В конце августа градоначальник сказал, что к 1 сентября дорогу открыть не успеют. Все же во второй день осени дорожники открыли две полосы в направлении Кольцово.

Посмотреть онлайн-трансляцию ремонта оставшейся части дороги можно на сайте мэрии.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

Впервые в России: в приморском океанариуме родился детеныш белухи. / 15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» о красивом, честном и умном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»