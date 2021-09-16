Движение на развязке Луганская – Объездная открыли

Сегодня ночью запустили движение по Россельбану на участке, который ремонтировали с июля.

«Движение на развязке Луганской – Объездной в эти минуты осуществляется в полном объеме», – сообщили в пресс-службе администрации города ночью.

Судя по онлайн-камерам, остается перекрытой одна полоса в сторону аэропорта, но въезд на мост действительно открыт, дорожники только не успели нанести разметку на дорогу.

Добавим, первоначально власти обещали запустить движение к 1 сентября, но затем сроки сдвинули к 15 сентября. Второй срок подрядчик тоже упустил, но меньше чем на сутки. Техника и рабочие все еще находятся на участке, в мэрии не сообщают, когда работы будут полностью закончены.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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