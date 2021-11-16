В 2022 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 улиц (СПИСОК)

Администрация Екатеринбурга заключила три муниципальных контракта на ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. Список дорожных участков сегодня депутатам городской думы представил заместитель председателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий. Он заверил, что на время ремонта дороги не будут перекрываться полностью, но ограничения для движения транспорта возможны.

Всего планируется отремонтировать 224 тысячи квадратных метров дорожного покрытия на следующих участках:

1. Улица Краснофлотцев – от ул. Старых Большевиков до переулка Черноморского.

2. Улица Челюскинцев – от переулка Невьянского до переулка Красного.

3. Улица Гурзуфская – от ул. Посадской до ул. Металлургов.

4. Улица Большакова – от ул. Московской до ул. 8 Марта.

5. Улица Карла Либнехта – от ул. Малышева до проспекта Ленина.

6. Улица Чапаева – от ул. Декабристов до ул. Фрунзе.

7. Улица Белинского – от ул. Щорса до дома №108 по ул. Белинского.

8. Улица Чистая – от Кольцовского тракта до ул. Варшавской.

9. Улица Куйбышева – от ул. Московской до ул. Белинского.

10. Улица Восточная – от ул. Тверитина до ул. Ткачей.

11. Улица Библиотечная – от ул. Гагарина до ул. Комсомольской.

12. Улица Луначарского – от ул. Малышева до ул. Первомайской.

13. Улица Луганская – от дома №2 по ул. Луганская до транспортной развязки на Кольцовском тракте.

Юровицкий также отчитался о проделанной работе за 2021 год. В Екатеринбурге было отремонтировано 46 участков дорог общей протяженностью 41 километр. В целом на работы потрачено 1,627 миллиарда рублей – это деньги федерального, областного и городского бюджетов.

Также в этом году мэрия сдала два путепровода на развязке Луганская – Базовый и два моста: на улицах Бебеля и Блюхера. Чиновник напомнил, что гарантийный срок дорожного ремонта – 4 года. Весной сотрудники мэрии проинспектируют отремонтированные участки. В случае выявления дефектов подрядчик будет устранять их за свой счет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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