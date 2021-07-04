Мост на улице Бебеля открыт после капитального ремонта

Мост на улице Бебеля досрочно открыт после капитального ремонта. Прежде ожидалось, что работы закончатся к 20 июля.

Мост открыл лично мэр города Алексей Орлов. «Как и обещал, мост на Бебеля сдан после капитального ремонта досрочно. Теперь в Заречном микрорайоне пробок станет гораздо меньше. И жители смогут вздохнуть с облегчением», – написал он на своей странице в Инстаграм.

Такое обещание Орлов дал 27 мая, когда проверял, как продвигается ремонт. К тому моменту подрядчики убрали выравнивающий и основной слои бетонного покрытия, заменили 2,8 тысячи квадратных метров старого асфальтобетона. После этого специалисты приступили к замене деформационных швов.

Напомним, движение по мосту ограничили еще в апреле, велись подготовительные работы. А в середине мая нечетную сторону моста закрыли полностью, организовав объезд по четной стороне. Это привело к образованию большого числа пробок в Заречном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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