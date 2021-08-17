Блюхеровский мост открыли досрочно

Ремонт Блюхеровского моста, из-за которого жители нескольких районов Екатеринбурга и Березовского стояли в пробках, окончен. Движение по нему откроется завтра, об этом в инстаграме сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что теперь начнётся проектирование мостов для маломобильных людей, а ещё – переход с моста в Шарташский парк.

Мост на Блюхера был полностью перекрыт для транспорта с 1 мая. Его должны были сдать к 30 августа, затем срок сдвинули на 24 августа, закончили ещё на неделю раньше.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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