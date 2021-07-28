Мост на Блюхера сдадут на несколько дней раньше срока (ФОТО)

Сроки ремонта моста на улице Блюхера не будут сильно сокращать. Движение на этом участке откроется немного раньше срока, к 25 августа (ранее планировалось к 30 августа). Об этом заявил сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время осмотра объекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на мосту укладывают верхний слой дорожного покрытия. Подрядчик также должен сделать барьеры, освещение и пешеходный тротуар. Вице-мэр Алексей Бубнов предложил открыть мост пораньше и организовать движение по одной полосе в каждую сторону. Но не нашел поддержки у коллег. Начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что ремонтные работы лучше заканчивать в условиях закрытия. Градоначальник тоже не согласился. «Открывать по одной полосе, когда бетон не набрал еще силу… и так идем с опережением графика», – считает Орлов и добавил, что подрядчик делает качественный ремонт, и никаких проблем не возникает.

Напомним, мост на Блюхера полностью перекрыт для транспорта с 1 мая. Это серьезно осложнило и без того трудную ситуацию в микрорайоне ЖБИ – по нему жители Березовского ехали в Екатеринбург, теперь все автомобилисты выбираются в центр через Малышевский мост и вечную пробку у «Калины».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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