Уральцев просят оценить качество ремонта дорог: варианта «плохо» нет

В Свердловской области на официальной странице нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит опрос о качестве дорожных ремонтов в этом году. Пользователи могут выбрать варианты «результат отличный», «качество хорошее», также можно проголосовать за пункт «делается много, но перечень хотелось бы расширить», предусмотрены строки и для тех, кто не видел ремонта или ничего не знает о проекте. А вот варианты для недовольных качеством авторы опроса предусмотреть забыли.

Впрочем, уральцев это не останавливает. В комментариях уже появились отзывы от тех, кто недоволен дорогами. «Вот оно, ваше качество. Стык сделать не смогли! Едешь, заходишь в поворот, прыжок, и машину ловишь. Одного уже развернуло, благо встречки не было», – пишет Кирилл Перевозкин и отмечает дорогу в Нижнем Тагиле. «Качество работ оставляет желать лучшего. Так же как и качество проектной документации. Очень слабый контроль со стороны заказчика. Увы, большинство объектов нужно будет ремонтировать уже через 3 года», – прокомментировал Никита Чапурин.

В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области отремонтировали 200 километров региональных трасс и дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Уже известно, что в Екатеринбурге в эту программу на следующий год попали 13 участков улиц, в том числе Восточная, Куйбышева, Белинского и другие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»