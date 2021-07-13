Кольцовский тракт откроют на две недели раньше срока

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня проверил, как идет ремонт развязки на Луганской и Объездной, из-за которого на Кольцовском тракте копятся пробки.

«Появились техника и рабочие, что радует. Я попросил главного на объекте постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно следить за этим участком», – написал глава региона в инстаграме.

«Новый День» ранее сообщал, что сегодня утром на мосту появились с десяток рабочих и дорожная техника. Еще накануне губернатор отругал «УралДорТехнологии» за отсутствие работ на мосту, видимо, сегодня подрядчик к визиту подготовился.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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