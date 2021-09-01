Развязку на Россельбане не успели сдать к сентябрю (СКРИН)

Компания «УралДорТехнологии» не смогла закончить ремонт развязки на Кольцовском тракте к сентябрю, как того требовали власти. К сегодняшнему утру мост на Луганской – Объездной частично перекрыт, дорожники укладывают слой асфальта. Подъезды к этому участку в заторах. В пресс-службе мэрии уточнили, что дорогу запустят в сентябре, но более конкретные сроки не названы.

Напомним, этот участок дороги перекрыли в июле, из-за ремонта образовались огромные пробки, причем на самом мосту практически не было рабочих. Власти потребовали ускориться и работать круглосуточно, губернатор Евгений Куйвашев попросил подрядчика закончить до 1 сентября. Затем стало известно, что железнодорожники потребовали согласовывать с ними график работ и приостанавливать их, когда под мостом идут поезда. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что этот вопрос удалось урегулировать.

Несколько дней назад градоначальник сообщал, что к 1 сентября дорожники точно не успеют, по его словам, подрядчик не успевает «чуть-чуть»: «Немного еще потерпеть, в сентябре мы движение запустим, чуть-чуть не успеваем до 1 сентября, конечно, но там вообще по контракту до 20 октября все работы. Мы на месяц – месяц с небольшим раньше завершим работы по Луганской – Машинной».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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