Ремонт Кольцовского тракта может затянуться из-за требований железнодорожников (ФОТО)

Развязку на Россельбане могут сдать позже запланированного срока из-за проблем с РЖД. Под мостом рядом с улицей Просторная проходит железная дорога. Подрядчик получил письмо от железнодорожников, в котором они требуют подстроить график ремонтных работ на путепроводе под расписание поездов.

«График они не дали, требуют остановить работы и работать в технологическое окно. Мы будем зависеть от графика движения поездов. Тут в основном только городская электричка. Но мы работаем круглые сутки, а тут будем вынуждены останавливаться. Это может повлиять на график работ»,– рассказала «Новому Дню» представитель подрядчика.

Письмо РЖД передали главе Екатеринбурга Алексей Орлову, который сегодня совершает объезд по объектам благоустройства. Мэр потребовал разобраться: «Вести работы надо круглосуточно, как и договаривались».

Дорожная развязка на пересечении улиц Луганская и Объездная закрылась на ремонт в середине мая. С тех пор на Кольцовском тракте постоянные пробки. В июле водители возмутились отсутствием рабочих на мосту, после чего на проблему обратил внимание губернатор в Instagram. Сегодня во время визита главы Екатеринбурга на развязке было много рабочих, передает корреспондент РИА «Новый День». Дорожники практически закончили демонтаж старого слоя, у одного из съездов собрали первый шов, его скоро будут заливать. Орлов потребовал ежедневно контролировать ход работ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

Минздрав вновь планирует ужесточить меры по борьбе с курением. / Дети из Екатеринбурга отравились во время обеда в отеле Санкт-Петербурга. / В день борьбы с гепатитом известный врач прокомментировал 11 мифов о данной болезни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»