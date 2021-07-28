Железнодорожники объяснили, почему требуют остановить работы на Луганской – Объездной

Железнодорожники рассказали, почему они требуют остановить ремонт развязки на Луганской – Объездной и вести работы только в те моменты, когда под мостом нет поездов. В пресс-службе СвЖД сообщили, что выезд на Кольцовский тракт расположен над однопутным электрифицированным перегоном Шарташ – Уктус Свердловской железной дороги (ветка на Полевской, Верхний Уфалей). Здесь курсируют грузовые, пассажирские (6 пар) и пригородные (9 пар) поезда. По закону, для безопасности все работы в полосе отвода железной дороги должны быть согласованы с владельцем инфраструктуры – РЖД.

«От организации «Уралдортехнологии», которая ведет ремонт путепровода в полосе отвода железной дороги, в охранной зоне действующей контактной сети и воздушной линии 10 кВ, необходимого пакета документов для согласования допуска на СвЖД не поступало.

В настоящее время несогласованные работы, которые ведет ООО «УралДорТехнологии», угрожают безопасности движения поездов. СвЖД готова оперативно рассмотреть заявки строительной организации и провести все необходимые технические мероприятия для выдачи допуска, как только в адрес железной дороги будут предоставлены необходимые документы», – прокомментировали в СвЖД.

Добавим, сегодня стало известно, что РЖД требует ремонтировать мост на Россельбане, согласовывая работы с графиком движения поездов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что работы будут идти круглосуточно, чтобы максимально быстро завершить эту важную развязку. Сегодня он эти намерения подтвердил.

Екатеринбург, светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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