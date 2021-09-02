На развязке Луганская – Объездная открыли две полосы

Сегодня ночью дорожники открыли на проблемной развязке Луганская – Объездная две полосы в направлении Кольцово. Сейчас на мосту три полосы ведут в сторону города (по ним движение не прекращалось), две – в сторону аэропорта. Въезд на мост с Объездной остается закрытым, там продолжаются ремонтные работы.

Открытие прокомментировал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев: «К сожалению, не всегда все получается так, как планировалось. Мы все-таки открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта, но не утром 1 сентября, а ночью». Глава региона также сказал, что полностью развязку откроют к 15 сентября.

Напомним, этот участок дороги перекрыли в июле, из-за ремонта образовались огромные пробки, причем на мосту порой практически не было рабочих. Губернатор Евгений Куйвашев попросил подрядчика закончить ремонт к началу учебного года. Затем стало известно, что железнодорожники потребовали согласовывать с ними график работ и приостанавливать их, когда под мостом идут поезда. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что этот вопрос удалось урегулировать.

Несколько дней назад градоначальник сказал, что к 1 сентября дорогу открыть не успеют. По его словам, подрядчик не успевает «чуть-чуть»: «Немного еще потерпеть, в сентябре мы движение запустим, чуть-чуть не успеваем до 1 сентября, конечно, но там вообще по контракту до 20 октября все работы. Мы на месяц – месяц с небольшим раньше завершим работы по Луганской – Машинной».

Увидеть онлайн-трансляцию ремонта оставшейся части дороги можно на сайте мэрии.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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