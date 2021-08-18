Развязку на Россельбане не смогут сдать к 1 сентября

Мост на Луганской – Объездной не получится сдать к 1 сентября, несмотря на то, что работы ведутся в круглосуточном режиме. Но срок не сместится кардинально. Сегодня в ходе объезда дорог журналисты поинтересовались у мэра Алексея Орлова, возможно ли, что движение по Россельбану откроют так же досрочно, как это вышло с Блюхеровским мостом.

«Блюхеровский мост – его мы закрывали полностью. То, что касается Луганской, – максимально, насколько возможно, работы ускоряем, чтобы в сентябре запустить движение по магистрали, я ежедневно слежу, как ведутся работы, – у меня это выведено на экран. Как раз сегодня с подрядчиком все моменты проговаривали. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Немного еще потерпеть, в сентябре мы движение запустим, чуть-чуть не успеваем до 1 сентября, конечно, но там вообще по контракту до 20 октября все работы. Мы на месяц – месяц с небольшим раньше завершим работы по Луганской – Машинной», – прокомментировал Алексей Орлов. По его словам, с РЖД удалось урегулировать все спорные моменты – ранее, напомним, железнодорожники требовали останавливать ремонты в соответствии с графиком движения поездов.

О том, что мост могут открыть к 1 сентября, стало известно практически с началом работ: из-за ограничений Кольцовский тракт встал в жуткие пробки, глава региона Евгений Куйвашев пообещал, что развязку откроют досрочно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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