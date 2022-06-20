Водители снова жалуются на рабочих с развязки на Россельбане (ФОТО)

Уральские водители снова жалуются на нерасторопность рабочих, занятых на ремонте развязки на Луганской и Объездной. Как и в прошлом году, здесь чинят полотно, проезд частично перекрыт, так что все, кто едет в сторону аэропорта или из него, попадают в пробку.

«Едешь в 9 вечера – на работах никого нет, техника стоит, никто ничего не делает. И ведь пробка из-за этого, могли бы ускориться», – рассуждает автомобилист из Екатеринбурга Александр Попов.

По данным администрации Екатеринбурга, работы ведет ООО «Уралдортехнологии».

Они должны быть завершены к 31 августа. Аналогичный срок давали дорожникам и в прошлом году, когда они перекрывали другую часть развязки, и тогда справиться с задачей вовремя они не смогли – при том, что объект тогда инспектировал губернатор Евгений Куйвашев, потребовавший от подрядчика закончить работы вовремя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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