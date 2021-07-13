На Кольцовском тракте исчезла пробка и появились рабочие (ФОТО)

Движение на Кольцовском тракте в утренние часы во вторник стало значительно свободнее по сравнению с понедельником. Автомобилисты, вероятно, предпочли объезжать этот участок. В то же время на мосту появились дорожники и строительная техника. Судя по онлайн-трансляции, на месте с десяток человек, техника не просто стоит, а снимает покрытие.

Накануне в довольно негативном ключе о ремонте моста высказались власти. Губернатор Евгений Куйвашев возмутился тем, что на развязке никто не ведет работу и вызвал к себе представителя подрядчика, «УралДорТехнологии».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что попросил подрядчика пересмотреть график и интенсивность работ. «Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное – оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно», – заявил мэр. Что думают о ремонте и пробках автомобилисты, смотрите на видео.

В пробках даже скорые

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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