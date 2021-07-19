Мост на Россельбане опять покинули рабочие (ФОТО)

Мост на Россельбане снова практически обезлюдел – судя по камерам наблюдения, сейчас там работает только один человек. Он снимает дорожное покрытие. Этой же работой сотрудники компании «Уралдортехнологии» занимались и неделю назад.

Напомним, в прошлый понедельник пробки на Кольцовском тракте из-за перекрытой развязки Луганской и Объездной растянулись на несколько часов. И пока водители, в том числе и машин скорой помощи, пытались миновать затор, на перекрытом участке практически не велись никакие работы. Губернатор Евгений Куйвашев сказал, что поговорит с подрядчиком и съездил на объект – в день его приезда на мосту появилось с десяток рабочих. Глава города Алексей Орлов пообещал, что развязку сдадут на две недели раньше срока – к 1 сентября.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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