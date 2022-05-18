Стало известно, когда откроют проезд на Кольцовской развязке

Сквозной проезд на развязке Луганская – Объездная откроют в начале августа, полностью развязку доделают в сентябре этого года. Об этом сегодня во время объезда дорог договорились глава города Алексей Орлов и подрядчик. При этом выяснилось, что есть проблемы с финансированием проекта.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме: поскольку этот участок дороги является важнейшей транспортной и логистической артерией Екатеринбурга, затягивать ремонт мы не имеем права. Есть определённые проблемы с финансированием проекта, однако благодаря не так давно появившейся возможности вносить изменения в муниципальные контракты мы этот вопрос в скором времени закроем», – прокомментировал Орлов.

Сейчас на объекте меняют бордюры. Больше всего времени потребуется на

замену деформационных швов на участке площадью почти 46,5 тысячи квадратных метров. К осени там будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены выравнивающий и гидроизоляционный слои дороги, а также восстановлена защита несущих конструкций.

Добавим, движение на мосту в сторону города перекрыли в середине апреля, конечно, это вызвало заторы. В прошлом году дорожники ремонтировали развязку по направлению к аэропорту.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»