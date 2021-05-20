Гаишники поймали на списывании кандидата в водители, дважды завалившего экзамен (ФОТО)

В ГИБДД во время экзамена на получение прав мужчина попался на списывании. Он уже дважды завалил теоретическую часть и пришел на третью попытку «подготовленным». Он сделал в своей футболке специальный карман для телефона, но не учел, что в этом месте футболка будет топорщиться.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, экзамен для 39-летнего мужчины прекратили, как только заметили технику. Более того, теперь ему грозит судимость по ст. 138.1. УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Что именно стало проблемой для мужчины в сдаче «теории», не уточняется. Однако известно, что курсант хотел получить права категории С. Обучался он в автошколе «Авто-Лада».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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