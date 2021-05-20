В Екатеринбурге уголовка за «шпионскую» технику грозит мужчине, который пришел в ГИБДД с телефоном

В Екатеринбурге статья за использование «шпионской» техники грозит мужчине, который пришел на экзамен в ГИБДД с обычным смартфоном. 39-летний курсант дважды завалил теорию и на третий раз пришел «подготовленным». Он сделал специальный карман в футболке, куда вложил телефон с камерой. Нарушение заметили, с экзамена его выгнали.

Но на этом история для мужчины не закончилась. Сейчас он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 138.1. УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В отделе пропаганды УГИБДД «Новому Дню» пояснили, что уголовное дело может быть возбуждено, так как он не просто пришел с телефоном, а вел запись и передавал сведения во время экзамена. Кроме того, телефон лежал в пришитом кармашке, то есть мужчина использовал специально оборудованное устройство для съемки. Выясняется, был ли при нем наушник. Материалы переданы в спецотдел МВД. В ГИБДД также уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по аналогичной истории – 10 апреля во время сдачи экзамена на права был задержан другой курсант.

Добавим, несколько лет назад статья 138.1. УК РФ была весьма «популярной» у правоохранительных органов, чаще всего люди получали по ней обвинение после покупки гаджетов в китайских интернет-магазинах. Но в 2019 году закон несколько смягчили, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных перестали считать шпионскими. Это произошло после того, как во время-пресс-конференции Путину рассказали о старом фермере, которого хотели судить за GPS-трекер на корове.

Тогда отмечалось, что «технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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