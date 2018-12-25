Верховный суд разъяснил россиянам, как пользоваться «шпионской» техникой

Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и пользование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

«Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», – говорится в постановлении пленума ВС РФ.

При этом отмечается, что «технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Кроме того, в Верховном суде пояснили, что «само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения).

Напомним, что год назад Генеральная прокуратура России организовала масштабную проверку всех уголовных дел по ст. 138.1 УК РФ. «По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», – сообщал официальный представитель ведомства Александр Куренной. По его словам, проверка дел, находящихся в производстве у следователей, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Итоги будут подведены в 2018 году.

В Генпрокуратуре пояснили, что заинтересовались ситуацией с расследованием уголовных дел по данной статье после возбуждения в Зауралье уголовного дела против фермера Евгения Васильева, которого обвиняют в покупке «шпионского» GPS-трекера для слежки за собственной любящей теряться коровой. Ведомство начало эту работу после пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой журналист задал главе государства вопрос об уголовном преследовании фермера.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.18

Мэр Клинцов возместит фонду расходы на поездку детей чиновников в Турцию. / Жители поселка Липовый остров в Тюмени остались без тепла и света. / Риски-2019: Нищета, политический кризис и Курилы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»