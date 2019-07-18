Россиян перестанут наказывать за покупку GPS-трекеров

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов. Поправки позволят не наказывать граждан за использование GPS-трекеров для отслеживания геолокации животных и прочие приборы, не используемые для шпионских целей.

Отметим, что за незаконное производство, приобретение или сбыт подобных спецсредств на сегодняшний день предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Формулировки закона были размыты, так что наказание грозило не виновным в намеренной слежке за другими людям.

Вопрос о необходимости внесения разъяснений в законодательство возник в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, где прозвучала история зауральского фермера, который купил GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижение своей коровы. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело.

Под шпионскими гаджетами, благодаря принятию закона, будут понимать технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно, тайно и неочевидно получать информацию без ведома ее обладателя.

В эту категорию не попадают находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. На таких приборах органы управления указанным функционалом расположены открыто.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.19

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