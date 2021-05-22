В Каменском районе на «диком» пляже утонул подросток

ЧП на водоеме в Каменском районе – на Тычкинском пруду в селе Клевакинском утонул 15-летний подросток. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, мальчик купался на «диком» пляже, без присмотра взрослых. Он нырнул и больше на поверхности воды не показывался. Очевидцы позвонили по номеру 112. На место приехали спасатели-водолазы из Каменска-Уральского. Тело погибшего нашли и подняли на поверхность.

В этом году ни один водоем не прошел проверку МЧС на безопасность, в регионе нет разрешенных мест для купания. Спасатели напоминают, что купание в непроверенных местах может быть опасно: на дне могут быть твердые или острые предметы, возможны подводные течения и водовороты.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Каменский район, Людмила Прокофьева

Каменский район. Другие новости 22.05.21

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