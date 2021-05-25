За неделю под Каменском-Уральским утонули трое детей

В Каменске-Уральском утонул 16-летний подросток. Накануне около четырех часов дня трое друзей взяли лодку и спустили ее на реку Каменку, ребята доплыли до тарзанки за скалой рядом со школой №38 и причалили к берегу. Там они решили искупаться, все трое нырнули, двое друзей вынырнули и поняли, что третий друг не выплыл.

Ребята пытались сами найти товарища, после чего позвонили в полицию, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на пресс-службу полиции Каменска-Уральского. Водолазы нашли тело подростка около 19 часов.

Это уже третье ЧП на воде в этом районе. 22 мая в поселке Силикатный в карьере утонул ребенок 2013 года рождения. Днем ранее на Тычкинском пруду в селе Клевакинском утонул 15-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, всего за май утонули восемь человек, из них трое – дети. И все – в Каменске-Уральском или Каменском районе. Теперь здесь водоемы патрулируют полицейские и спасатели.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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