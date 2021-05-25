Совет директоров «ВСМПО-Авима» рекомендовал не выплачивать акционерам дивиденды за 2020 год

Совет директоров «ВСМПО-Ависма» на очередном заседании рекомендовал общему собранию акционеров отказаться от дивидендов за 2020 год. Вероятно, это связано с падением прибыли «титанового гиганта» на фоне пандемии и американских санкций.

Накануне состоялось заседание совета директоров корпорации «ВСМПА-Ависма» в Верхней Салде, на котором был принят ряд ключевых для компании и ее акционеров решений. В частности, совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2020 год.

«Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать», – говорится в рекомендации. При этом от вознаграждения членам совета директоров решено не отказываться, а вот членам ревизионной комиссии рекомендуют не выплачивать награждение по итогам работы за период с 4 сентября 2020 по 29 июня 2021 года. Окончательные решения по этим и другим вопросам будут приняты на годовом общем собрании акционеров «ВСМПО-Ависма», которое пройдет 30 июня в формате заочного голосования.

Добавим, что по итогам 2019 года «ВСМПО-Ависма» также не выплачивала дивиденды. Связано это было с пандемией коронавируса, падением авиарынка, на который шли поставки титана. А в конце 2020 года «ВСМПО-Ависма» ошибочно включали в список предприятий, попавший под американские санкции. Затем компанию из списка исключили.

По сообщениям федеральных СМИ, в этом году могут отказаться от дивидендов «Россети», «Русал» и другие крупные предприятия.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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