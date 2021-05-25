От укусов клещей уже пострадали 17 тысяч человек. Опасно – в 11 муниципалитетах

В Свердловской области почти 17 тысяч человек уже пострадали от укусов клещей – это в полтора раза больше, чем в среднем за последние годы. С диагнозом «энцефалит» госпитализировано 28 человек, с боррелиозом – 115, из них половина – дети.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, наиболее опасная обстановка – в 11 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге (Верх-Исетский район), Ирбите, Асбесте, Дегтярске, Талице, Нижних Сергах и так далее. В Екатеринбурге об укусах клеща сообщили 6262 человека, из них 955 – дети до 17 лет. Всего по области клещи покусали 3503 ребенка.

«В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 28 человек (в том числе 6 детей). Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставлен 115 госпитализированным (в том числе 53 детям)», – сообщает Роспотребнадзор.

С начала сезона в лабораториях исследовали 5770 особей клещей, снятых с людей. Антиген энцефалита обнаружен в 2,1%. Из 4482 проб на боррелиоз он подтвердился в 2122-х – почти в половине проб.

Акарицидные обработки в парках сейчас продолжаются – на сегодняшний день обработано 7028 га или 68,9% от плана.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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