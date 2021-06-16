К середине июня все парки и общественные пространства обработали от клещей

В Свердловской области к середине июня обработали от клещей 99% запланированных парков и общественных зон – более 10 тысяч гектаров. Но клещевая активность остается выше многолетней почти в 1,3 раза – от укусов пострадали уже 27 тысяч человек.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего акарицидными обработками в этом году должны были пройти 10 200 га, на данный момент обработано 99,2% территорий. Тем не менее, отдыхающие на природе регулярно продолжают снимать с себя клещей. Всего с начала года зарегистрировано 26 967 пострадавших от укусов – за 20 дней их количество увеличилось на 10 тысяч.

«Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей – 643,3 на 100 тысяч населения, что на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,28 раза превышает уровень средний многолетний уровень», – отметили в Роспотребнадзоре.

Больше всего укушенных – в 15 муниципальных образованиях, в том числе – в Рефтинском, Ирбитском, Асбестовском и других районах.

В больницы с предварительным диагнозом «клещевой энецефалит» госпитализировано 96 человек (в том числе 27 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 270 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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