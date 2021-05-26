В магазинах «Перекресток» запретили продавать алкоголь, кроме пива (ФОТО)

В Свердловской области в сети магазинов «Перекресток» и некоторых магазинах сети «Пятерочка» запретили продажу алкоголя, за исключением пива и пивных напитков. Причина – приостановление лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Кассиры не знают, до какого времени продлится запрет.

Во всех магазинах сети «Перекресток» в Екатеринбурге и области отделы с алкогольной продукцией оградили лентами. Для покупателей вывесили объявления: продажа временно приостановлена в связи с ограничением лицензии. До какого числа будет распространяться запрет, в объявлении не говорится. Не смогли ответить на этот вопрос и работники «Перекрестка» на улице Мельникова. «Не продаем с понедельника. Когда разрешат, не знаю», – рассказала одна из кассиров.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин в беседе с корреспондентом «Нового Дня» отметил, что не в курсе ситуации. «Возможно, лицензия отозвана федеральным органом – Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, либо министерством агропромышленного комплекса региона, если речь идет о лицензии на розничную торговлю. Я нахожусь в командировке и не могу прокомментировать подробнее», – сказал он.

Портал e1.ru пишет, что продажа алкоголя приостановлена и в некоторых магазинах сети «Пятерочка» – обе сети входят в X5 Retail Group. По данным портала, лицензию АО «Торговый дом «Перекресток» приостановила все-таки Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Всего по области запрет коснется 131 магазина, работающего под этим юрлицом.

«Новый День» направил запрос в пресс-службу X5 Retail Group с просьбой пояснить, по каким причинам была приостановлена лицензия и когда возобновится продажа алкоголя. Как только ответы будут получены, мы их опубликуем.,

Добавлено. В пресс-службе X5 Retail Group подтвердили, что приостановка продажи алкоголя произошла в части магазинов Свердловской области. «Компания взаимодействует с регулирующими органами региона для скорейшего возобновления действия разрешительных документов», – уточнили там.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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