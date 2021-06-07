Магазины «Перекресток» возобновляют продажу алкоголя, но система заработала пока не везде (ФОТО)

В магазинах сети «Перекресток» с сегодняшнего дня должна возобновиться продажа алкоголя, которая была прекращена 24 мая в связи с приостановкой лицензии. Ограничительные ленты с отделов уже сняли. Правда, пока не везде удается отбить товар на кассе: сотрудники говорят, что система должна заработать ближе к вечеру.

Как ранее писал «Новый День», 24 мая в 131 магазине сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в Свердловской области был введен запрет на продажу алкоголя. Лицензию на розничную торговлю приостановили в связи с выявленными нарушениями федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...». В министерстве агропромышленного комплекса региона позднее пояснили, что были не соблюдены условия, предусмотренные правилами розничной продажи алкоголя. В пресс-службе X5 Retail Group уточняли, что сети взаимодействуют с регулирующими органами для скорейшего возобновления торговли. Но точных сроков не называли.

С сегодняшнего дня оградительные ленты в алкогольных отделах «Перекрестка» убрали, сообщает корреспондент «Нового Дня». Сотрудники магазинов пояснили, что лицензия возобновлена. Но пока что не во всех торговых точках алкоголь можно отбить на кассе.

«Мы ограждения сняли, продажа разрешена. Но если взять бутылку, она не пройдет на кассе. Отправили заявку, чтобы исправили ситуацию. Ждем, что к вечеру продажа возобновится окончательно», – рассказали в одном из магазинов Екатеринбурга.

«Новый День» направил в пресс-службу X5 Retail Group вопрос о возобновлении лицензии, но ответа пока нет. Кроме того, с прошлой недели пресс-служба не может ответить на вопрос о понесенных убытках из-за введения запрета на продажу алкоголя. Если ответы поступят в адрес редакции, мы их опубликуем.

Дополнено. В пресс-службе X5 Retail Group подтвердили, что с сегодняшнего дня продажа алкоголя возобновлена во всех магазинах Свердловской области. На вопрос об ущербе торговой сети от приостановки продажи алкоголя в компании не ответили.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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