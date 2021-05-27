Фасовать, доставлять, озеленять – какую работу предложат подросткам этим летом

Этим летом в Свердловской области планируется трудоустроить 17 тысяч подростков, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Спикеры рассказали, как и куда могут устроиться на работу несовершеннолетние, сколько денег можно выручить за летний трудовой период и как подстраховаться от невыплаты зарплаты.

В каникулы место работы может получить любой подросток, достигший 14-летнего возраста. На сегодняшний день трудоустроено уже 1426 школьников и студентов колледжей, некоторые из них работают круглый год в свободное от уроков время.

О процессе трудоустройства рассказала замдиректора департамента молодежной политики Минобразования Свердловской области Ольга Котлярова. Чтобы устроиться на летнюю подработку, подросткам нужно подать заявление в департамент по труду и занятости, встать на молодежную биржу труда, а специалист от муниципалитета подберет им подходящие вакансии. Несовершеннолетний может быть курьером, фасовщиком, лаборантом или заниматься озеленением и благоустройством. Главное, чтобы работа была не вредной и не занимала больше времени, чем положено школьнику.

Этим летом на трудоустройство подростков в регионе выделено 48 миллионов рублей.

Конечно, получить работу смогут не все желающие. По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области по делам несовершеннолетних Лилии Будкевич, приоритет отдается детям, состоящим на учете в органах внутренних дел. Среди них на летнюю подработку может устроиться 2500 человек.

Помимо этого, особое внимание уделяется детям-инвалидам, 53 из которых были успешно трудоустроены в прошлом году.

Как не пострадать от недобросовестных работодателей, рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Необходимо всегда заключать договор и внимательно его читать, даже если подработку предлагают знакомые. В договоре должны быть указаны обязанности как работника, так и работодателя, а также размер заработной платы. Если ребенок устраивается неофициально, то есть шанс, что его обманут с зарплатой, или же в случае травматизма он не получит компенсации. Чтобы избежать подобных ошибок, Мороков посоветовал юным работникам заключать юридические договоры вместе с родителями.

По данным прошлого года, средняя зарплата подростков составила 4,5 тысячи рублей. Но эта сумма рассчитывалась на основании всех зарплат, поэтому она не так уж и мала. Как утверждает Наталия Бордюгова, те, кто трудились весь месяц, могли заработать 15 тысяч рублей, однако некоторые подростки увольнялись через пару дней, поэтому получили значительно меньше.

Однако деньги оказались не единственной выгодой для школьников и студентов колледжей. За прошлый год около 20 тысяч подростков получили консультацию по профориентации, которая поможет им определиться с будущей профессией.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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