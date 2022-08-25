Средняя зарплата подростков в Свердловской области – 6500-7000 в месяц

В этом году временную работу в Свердловской области нашли более 17 тысяч подростков. Чаще всего дети летом работают на благоустройстве, в школах и лагерях, круглый год – в библиотеках, на почте, реже – на промпредприятиях. Зарплата подростков за последние пару лет не выросла. Сейчас она составляет в среднем 6500-7000 рублей.

«С начала года в органы службы занятости обратились за поиском работы более 18 тысяч подростков 14-18 лет, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. – Не все они приходят, чтобы найти временную работу. С 16 лет подростки могут зарегистрироваться как безработные, и такие у нас тоже есть. Но большинство – почти 17,4 тысячи в этом году – приходят как раз по временному трудоустройству. Если разбивать по отраслям экономики, 48% работали в образовании, 17% – в ЖКХ, 8,4% – в науке и культуре, 8,2% – в промышленности, транспорте и связи, 5% – в сельском хозяйстве, 4% – в здравоохранении. Конечно, во всех случаях речь идет о неквалифицированном труде».

Проще говоря, почти во всех отраслях подростки занимаются благоустройством: при школах, в лагерях, на улицах города. Единицы устраиваются на промышленные предприятия. Проблема еще и в том, что заводы почти не предлагают вакансий для детей.

«Единичные случаи, когда на предприятия заходят подростки. И мы с такими предприятиями работаем. Например, ребенок может быть помощником слесаря. Что это значит? Слесарь делает основную работу, а ребенок подносит какие-то детали, убирает рядом со станком. Это еще и элемент профориентации, проба профессии», – говорит Наталия Бордюгова.

В этом году через службы занятости вакансии для подростков предоставляли 589 предприятий. Это пока меньше, чем в допандемийном 2019-м (649), но значительно больше, чем в пандемию. Напомним, в период распространения коронавируса из-за действовавших ограничений подростков многие не хотели принимать на работу. В 2020 году вакансии выставили всего 349 предприятий.

По-прежнему существуют в Свердловской области трудовые лагеря: этим летом их было 45 (из 60, зарегистрированных в реестре). «Порядка 1500 детей смогли в трудовых лагерях и отдохнуть, и принести пользу, и получить зарплату. Также в 39 муниципальных образованиях летом работали 638 трудовых бригад и отрядов, в том числе 8 тысяч детей поработали в отрядах мэров, которые занимались благоустройством», – рассказал начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Зарплата подростков, к сожалению, за последние годы не выросла. В среднем она составляет в Свердловской области 6500-7000 рублей в месяц. Есть еще единоразовая выплата от центра занятости – 1800 рублей.

Что касается постоянного трудоустройства подростков старше 16 лет, такие случаи в Свердловской области тоже есть. Их количество составляет порядка 50-60 в год.

«Что такое подросток, который в 16 лет выбирает постоянную работу? Мы его ориентируем на получение образования, работаем, чтобы ребенок получил профессию. Согласитесь, в 16 лет без образования найти постоянную работу – это неквалифицированный труд. Здесь и сейчас, не на перспективу. Если у нас есть такой запрос от подростка, мы проводим профориентацию. Я не приветствую, когда ребенок в 16 лет начинаеть работать, это какая-то экстренная ситуация», – отметила Наталия Бордюгова.

Добавим, что есть и «промежуточный» вариант: не сезонная, но и не постоянная работа. Например, «Почта России» круглый год готова принимать детей в качестве фасовщиков писем, и библиотеки – для оцифровывания фондов. Подростки в таком случае работают несколько часов в день, после учебы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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