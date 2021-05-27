Мужчину, жестоко избившего врача-педиатра, приговорили к двум годам колонии

В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил местного жителя Вадима Ямалтдинова к двум годам лишения свободы за нападение на врача-педиатра.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре прошлого года врач-педиатр скорой помощи приехала на вызов в один из многоквартирных домов Екатеринбурга. Она перепутала номер квартиры и постучалась в дверь Ямалтдинова, который, сильно выпив, спал. Открыв дверь, он жестоко избил врача, несколько раз сильно ударив по голове. Обвиняемый понимал, что перед ним находится сотрудник больницы, но, очевидно, разозлился из-за того, что был разбужен. Медики зафиксировали у женщины черепно-мозговую травму, перелом глазной орбиты со смещением, ушиб головного мозга и множественные гематомы лица.

Вадима Ямалтдинова приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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