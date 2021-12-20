На Среднем Урале вынесли приговор мужчине, напавшему на бригаду скорой

В Каменске-Уральском мировой судья Красногорского района вынес приговор местному жителю Алексею Чигвинцеву, который избил врача. Его приговорили к 300 часов обязательных работ.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

По информации прокуратуры, в июле 2021 года бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Жуковского, 8, в Каменске-Уральском. Медики обнаружили в квартире мужчину с раной шеи. Также в помещении находился пьяный Алексей Чигвинцев. Когда он начал размахивать ножом, врач, фельдшер и их пациент покинули квартиру. Но осужденный пошел за ними. На улице он схватил деревянную палку и ударил врача по голове. Медик получил сотрясение головного мозга.

На суде Чигвинцев признал вину. «С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих его ответственность, а также мнения потерпевшего, суд назначил Алексею Чигвинцеву наказание в виде 300 часов обязательных работ», – сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», в мае 2021 года к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорили жителя Екатеринбурга. Он избил врача, которая перепутала номер квартиры и разбудила его.

Каменск-Уральский, Никита Кондрашин

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