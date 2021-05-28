ГИБДД: сбитый велосипедист сам нарушил правила дорожного движения (ФОТО)

Стали известны подробности аварии на улице Амундсена в Екатеринбурге, в которой погиб велосипедист.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, 20-летняя водительница легковушки Mitsubishi наехала на велосипедиста, который от удара отлетел в соседнюю машину Infiniti . Велосипедом управлял 30-летний житель Пензенской области. Он ехал в неустановленном месте по ходу движения машин, чем нарушил правила дорожного движения. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Водительница Mitsubishi, имеющая двухмесячный стаж вождения, пояснила, что ехала в крайнем правом ряду со скоростью 60 км/ч и не видела велосипедиста из-за кузова соседней машины. Водитель соседней Infiniti пояснил, что мужчина на велосипеде неожиданно выехал сзади, из-за грузовика.

После ДТП на месте работали руководители Госавтоинспекции и следователь по дорожно-транспортным происшествиям ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее специалисты проверяют водителей машин на состояние алкогольного и наркотического опьянения и выясняют причины ДТП, на основании которых будет принято решение о дальнейшем развитии событий.

В Госавтоинспекции отмечают, что велосипедисты – равноправные участники дорожного движения, поэтому каждый из них обязан знать и соблюдать ПДД.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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