Туалеты в свердловских школах борются за звание худших (ФОТО)

Несколько школ из Свердловской области попали в голосование за самый ужасный туалет. Номинантов выставляют учащиеся или учителя, к этому времени в заявках школы №171, 163, 98, 57, лицей №12 из Екатеринбурга, школа №64 в Лесном и школа №13 в Нижнем Тагиле. Также поучаствовать решил туалет из детской ГКБ №11.

Туалет школы №13 в Нижнем Тагиле

Состояние санузлов разное, например, в Тагиле отметили: состояние в целом нормальное, но не помешал был ремонт сантехники и дверей, которые не закрываются. Совсем иной вид у школы №98 в Екатеринбурге: здесь вообще нет кабинок, все в жутком зеленом цвете, и вода – только холодная. В 57-й школе тоже нет никакой приватности в санузлах, и внешний вид поражает. Авторы заявки указывают, что уборщицы просто физически не могут поддерживать чистоту это места.

Туалет школы №98 в Екатеринбурге

Заявки еще принимаются, так что претендентов может стать больше. Затем состоится голосование. Конкурс на худший школьный туалет проводит компания Domestos, победитель получит ремонт или запас чистящих средств.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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